El nivel de inglés de los presidentes españoles

No es de extrañar si durante décadas se priorizó además el francés, algo que empezó a cambiar en los años 80 y 90, aunque a los líderes políticos de la época -desde Adolfo Suárez a Mariano Rajoy, pasando por Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero- les pilló ya mayores. "No es que seamos más torpes, es que hay un problema estructural con el sistema educativo ; faltan profesores nativos con sueldos decentes. Con todos los respetos, no te puede enseñar inglés ‘Paco, de Alcalá de Henares’. Las cosas están cambiando, pero sigue habiendo un déficit evidente", explica. Así pues, en muchos sentidos, el nivel de nuestros presidentes no deja de ser un fiel reflejo de nuestra sociedad.

Para nuestro experto, el desempeño de Sánchez en inglés es muy correcto. No en vano realizó un Master en Política Europea en Bruselas. "Es bastante completo, tiene fluidez y su elección de vocabulario es bastante adecuada . Se nota que controla". Y le ofrece un consejo: "Yo trabajaría un poco en el acento , que se nota que es muy español", pero "en líneas generales no se siente vergüenza ajena al escucharle". A su juicio, está bastante claro que es el presidente del Gobierno español que mejor se ha desempeñado en inglés, por mucha diferencia.

Mariano Rajoy, en cambio, nunca fue muy ducho con el idioma. En muy pocas ocasiones se atrevió a hablar en inglés, aunque presuntamente sí pasaba varias horas semanales aprendiéndolo. Ruiz no se lo termina de creer, a tenor de frases como el "It's very difficult todo esto" que le dirigió al presidente británico David Cameron en cierta ocasión. "A mí me dio vergüenza", reconoce nuestro experto, quien insta a "quitarse el miedo escénico" para casos como el del ex líder del PP. En España hay "mucho sentido del ridículo", y esto se puede vencer con "dedicación, tiempo y con un profesor nativo que esté continuamente corrigiéndote".