Yolanda Domínguez

Según el estudio Women Over 50: the Right to be seen on screen, realizado por Geena Davis Institute on Gender Media, solo 1 de cada 4 personajes de más de 50 años en cine y televisión son mujeres. Lo mismo sucede en la publicidad, la televisión y los medios de comunicación, entornos en los que los hombres lucen libremente sus canas, pero aún hoy pocas mujeres se atreven a dar el paso de mostrarse con el pelo blanco o con la costosa (y lenta) Grey Transition.