La vía neozelandesa a la que mira EEUU: así consiguió el país reducir el número de armas

Se decretó que los propietarios de armas dispusieran de un periodo limitado para entregárselas a las fuerzas de seguridad para que fueran destruidas. De no hacerlo, se enfrentaban a penas de hasta tres años de prisión . Al acabar el año, la policía había recolectado más de 56.000 armas de fuego prohibidas. Las autoridades pagaron alrededor de 62 millones de euros en compensación. Ardern justificó así su decisión de sacar las armas de las calles: "En el tiroteo de Christchurch vimos algo que no estaba bien y actuamos en consecuencia ".

Unas horas después del tiroteo de Uvalde, Ardern se pronunció en 'The Late Show with Stephen Colbert': “cuando observo desde lejos y veo eventos como este hoy, no es como un político. Los veo solo como una madre. Lamento mucho lo que ha sucedido aquí. (...) Cuando vimos que sucedió algo así, todos dijeron nunca más, por lo que nos incumbía a nosotros como políticos responder a eso".