El enigma de los objetos voladores no identificados sobre el espacio aéreo estadounidense sigue sin resolverse. Al menos de puertas para fuera. El Gobierno de Estados Unidos baraja la posibilidad de que los últimos que ha derribado pertenezcan al ámbito comercial o científico , dejando de lado la hipótesis de la procedencia china o incluso la alienígena. De hecho, para evitar malentendidos las autoridades federales y la NASA van a empezar a referirse como FANI (Fenómenos Anómalos no Identificados , o UAP en inglés) a lo que siempre se habían llamado Ovnis .

El término FANI ya comenzó a utilizarse en 2021, cuando la Agencia Nacional de Inteligencia de EEUU publicó un informe desclasificado donde los ovnis ya pasaban a llamarse ' Fenómeno Aéreo No Identificado' . El Pentágono también venía utilizando esta palabra en vez de ovni. En julio de 2022 creó la llamada Oficina de resolución de anomalías de todos los dominios (AARO) para investigar fenómenos anómalos en el “espacio, el aire, la tierra, el mar” y que podrían representar una” amenaza para las instalaciones u operaciones militares de EEUU”.

La intención de estas organizaciones es suprimir la antigua denominación que se hizo popular en todo el planeta y que no era tan exacta como la nueva debido a las connotaciones que habitualmente tenía, asociada a un platillo volante de procedencia extraterrestre. Lo que se pretende es alejarse de las teorías de conspiración de manera general y no entrar en suposiciones. Según el comunicado de la NASA, hay que ceñirse "al lenguaje de los científicos , que son los datos ”.

Los 'FANIS' estudian todo tipo de fenómenos aéreos que no logren ser identificados y que no tengan ninguna explicación científica aparente y oficial. Además, no tienen necesariamente por qué ser tecnológicos o tripulados.