Carlos Carril, de 59 años , empieza a sentirse en la empresa de telefonía móvil en la que lleva trabajando 18 años como directivo igual que Robert de Niro en 'El becario' . En esta película, el actor interpreta a un director de ventas jubilado que se ve obligado a formar parte de un programa laboral en una exitosa start up dedicada a la moda . La joven fundadora acaba dándose cuenta de que no es ni mucho menos un simple aciano con el que cargar sino alguien a quien admirar. En ese contraste intergeneracional encuentran estrategias muy interesantes para el futuro de la empresa.

Gonzalo: "Me fastidia que por mi edad, y a pesar del cargo, me traten con tono paternalista"

Gonzalo: Siempre me ha desquiciado el tono paternalista con que tratan a los recién llegados o, incluso ahora que llevo varios años en el mundo empresarial, sigo percibiendo ese sesgo. Como líder, no me gustaría repetir aquello que a mí no me gustó. Intento que la comunicación con la gente de mi equipo sea horizontal, que no se perciban escalafones, más allá de lo estrictamente necesario.