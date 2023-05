La ciudad bajo Las Vegas que habitan cientos de indigentes, el lado más oscuro del sueño americano

Allí no llegan las luces cegadoras de los letreros luminosos . Arriba, el ruido del dinero circulando en la 'ciudad del vicio', el tum tum de los conciertos y miríadas de turistas siendo casados por Elvis . Abajo, fentanilo y ratas 'del tamaño de un gato'. Y gente, claro. Unas 1.500 personas viven debajo de Las Vegas, según un reportaje de la BBC que ha seguido a los activistas de Shine a Light en su recorrido por el infierno subterráneo del sueño americano: una auténtica ciudad habitada por centenares de homeless , expulsados del sistema sin crédito alguno y por los que ya nadie apuesta.

Como si de una 'corte de los milagros' se tratara, el reportaje nos presenta a una serie de personajes marginales, veteranos de guerra, vagabundos, adictos al fentanilo , personas para las que no hay lugar allá arriba y que sobreviven en las alcantarillas con las escasas ayudas que les da el gobierno o lo que pueden conseguir pidiendo o vendiendo chatarra. No es un panorama insólito, de hecho ocurre en casi todas las grandes urbes del mundo.

La idea es que no. Matthew O'Brien, fundador de Shine A Light, la ONG que trabaja desde 2009 con los habitantes de la ciudad subterránea, fue uno de los primeros periodistas en interesarse por ellos y ha escrito los libros Beneath the Neon ("Bajo el neón", 2007) y Dark Days, Bright Nights: Surviving the Las Vegas Storm Drains ("Noches oscuras, días luminosos: sobrevivir en los desagües pluviales de Las Vegas", 2021) para intentar visibilizar este problema social. Y a día de hoy son los voluntarios de esa institución (y algunos periodistas) los únicos que descienden.