Cuando una lengua perdida es resucitada por un solo hombre

El chaná es un idioma gutural que se hablaba moviendo apenas los labios o la lengua y que siglos atrás utilizaban algunos pueblos indígenas en regiones de lo que hoy es Argentina y Uruguay . Hasta hace poco los académicos la consideraban extinguida , perdida hace ya más de 100 años. Pero Blas Omar Jaime , un jubilado argentino de 89 años, lo aprendió de su madre, a quien se lo había enseñado su abuela, y no solo no lo olvidó sino que lleva casi dos décadas reivindicándolo, enseñándolo y, en definitiva, resucitándolo .

Así, atamá significa río, vanatí beáda es árbol; tijuinem significa dios; yogüin es fuego.Cuando recién jubilado descubrió que nadie más que él parecía hablar chaná, se encomendó la labor de volver a situar en el mapa al grupo indígena: “El idioma es lo que te da identidad (...) Si uno no tiene idioma, no es pueblo ".

Lo único que lamenta Jaime es haber renegado durante tanto tiempo de la lengua que aprendió de pequeño. No se la enseñó a su hija Evangelina cuando era niña, y cuando más tarde quiso hacerlo ella se negó. "Me dijo que no quería ser india, que la iban a maltratar e insultar", recuerda. Un sentimiento común en numerosos descendientes de indígenas en Argentina, país que no reconoció los derechos de los pueblos originarios hasta 1994.