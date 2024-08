Como todos sabemos, el parón veraniego favorece tanto la conversación como el 'cuñadismo'. Florecen los 'opinólogos' como buganvillas al sol mediterráneo. Así que, lejos de querer en tus creencias, convicciones políticas o tendencias ideológicas, te hemos preparado un somero diccionario de términos que seguramente has ido pillando aquí y allá, pero que tal vez todavía no tengas demasiado claro qué demonios significan. Ojo, tampoco se trata de hacer de ti el cuñado de turno, solo te damos un punto de partida para tu propia autoformación. De nada, para eso estamos.

Esta no la viste venir en tus primeros años de currante allá por los 90. Se entiende como 'salario emocional' al conjunto de beneficios y recompensas que recibe un empleado por su trabajo y que no tienen un carácter económico. Ejem, ejem. Por ejemplo, el acceso a 'oportunidades de desarrollo profesional' y los 'programas de formación continua', pero también "el reconocimiento y la valoración" por parte de sus jefes, 'la flexibilidad laboral' o los beneficios sociales. Los sindicalistas que lucharon por los derechos laborales desde mediados del s. XIX deben estar levanta la ceja en sus tumbas.

¿Sabes el tío amargado que no se comía una rosca de toda la vida? Pues así, pero en versión chunga. El término es un acrónimo de 'involuntary celibate' o 'célibe involuntario', es decir alguien, normalmente un hombre, que se siente frustrado por su falta de experiencias sexuales. Y aunque no lo creas esta es la parte buena. La parte mala es que los incel son también una tribu que pulula por la web destilando odio, rencor y misoginia. ¿Por qué? Porque culpan a las mujeres -particularmente a las feministas- de todos sus males.

Describe, en términos generales, vendría a ser lo contrario al 'greenwashing', que como sabes, es cuando una empresa intenta lavar su imagen publicitando sus supuestas acciones en favor del medio ambiente. El 'ecosilencio' en cambio, se produce cuando las empresas que no tienen no tienen la necesidad de publicitarse de esa manera o incluso optan por el silenciar sus acciones. En teoría -nunca se sabe, lector- se trata de empresas responsables y realmente comprometidas con la causa que no quieren aprovechar el oportunismo para ver crecer sus ventas ni hacerse márketing.