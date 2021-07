Jeff Bezos vs Elon Musk: la carrera espacial del siglo XXI por convertirse en el amo de la galaxia

La conquista espacial ya no es trama de ciencia ficción, sino el objetivo de dos de los hombres más poderosos del mundo: Jeff Bezos y Elon Musk . En los últimos años, el fundador de Amazon y el CEO de Tesla, dos de las empresas más importantes del momento, se han visto envueltos en una carrera por ver quién es el primero en llevar al ser humano al espacio. Y, de paso, convertirse en el dueño y señor de la galaxia.

A través de Blue Origin, su particular empresa de transporte aeroespacial fundada a comienzos del siglo XXI, Bezos planea convertir el satélite en un polígono industrial que incluya las fábricas más contaminantes de la Tierra. Para ello, busca instalar un asentamiento humano en el polo sur, donde la luz solar llega de manera casi constante y hay localizada una fuente de agua en forma de hielo.

A pesar de que tanto la filosofía como el objetivo final de ambos magnates son distintos (uno es optimista y cree que la Tierra puede salvarse si se envían los residuos a la Luna; el otro no ve salvación y opina que debemos abandonar el planeta azul para irnos al rojo), Jeff Bezos y Elon Musk están envueltos en una encarnizada guerra por ver quién de los dos logra organizar los primeros viajes espaciales con civiles.

La batalla, que comenzó en la primera década de los 2000 , cuando ambos buscaban ingenieros para sus respectivas empresas, tiene un importante trasfondo económico, pues el vencedor no solo ingresará millones en sus arcas, sino que tendrá el futuro de la humanidad en sus manos.

Por ello, no es de extrañar que a lo largo de los años ambos magnates hayan hecho lo posible por llevarse el gato al agua. La guerra de Musk y Bezos incluye apelaciones a los tribunales, declaraciones polémicas en los medios, acusaciones y burlas en redes sociales.

En 2013, ambos se enfrentaron cuando Blue Origin, es decir, Bezos, presentó una protesta formal ante el Gobierno para evitar que la NASA adjudicase una plataforma de lanzamiento situada en Florida, California, a SpaceX. Musk, que quería ganar el uso exclusivo de la plataforma, no se cortó un pelo y afirmó que la maniobra de su rival, que también quería la instalación, era una táctica de bloqueo falsa.

Esta decisión no ha sentado nada bien en villa Bezos, que también participaba en el concurso de adjudicación. Bob Smith, el CEO de Blue Origin, declaró en una entrevista con The New York Times que la NASA había juzgado mal las ventajas de su compañía y minimizado los desafíos que SpaceX tiene por delante. Además, afirmó que la NASA había tomado una decisión errónea y que había prestado más atención al coste final de lo que dijo que haría.