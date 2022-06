Nos hemos tomado tantas bebidas en lata que el recipiente en sí mismo nos pasa desapercibido. Sin embargo, su forma y medidas no fueron producto del azar o del antojo del primero al que se le ocurrió enlatar nuestro líquido con gas preferido. En realidad, responde a razones físicas, económicas, logísticas o de marketing al igual que a la comodidad del consumidor. Desde Uppers hemos investigado el fondo de la cuestión para saber por qué las latas de refrescos son cilíndricas.

No obstante, esa forma circular no sería nada práctica. Para el consumidor muy incómoda, porque no cabría la posibilidad de dejar en cualquier sitio esa lata, tipo pelota de tenis con una abertura para beber; se derramaría todo el líquido. Para la empresa envasadora y la responsable de la distribución y del almacenaje mucho peor, explican desde el blog que su factor de almacenamiento es del 74%. Además, haría falta un soporte extra, parecido a una huevera, para depositar las latas circulares, apilarlas y colocarlas en las estanterías del almacén, de la tienda y en nuestra nevera. Todo ello encarecería el coste enormemente.