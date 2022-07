Con las altas temperaturas del verano no solo sufrimos nosotros y nuestras mascotas, también nuestras plantas . En ocasiones creemos que durante las olas de calor regarlas con frecuencia es lo mejor para mantenerlas frescas, pero realmente no siempre es así, como tampoco lo es regarlas cuando te acuerdes. Un día puede ocurrir, pero por norma general hay que regar las plantas de tu casa a una determinada hora, ¿cuándo hay que hacerlo para mantenerlas lo mejor cuidada posibles? Toma nota.

Si por la mañana se te olvida, no te da tiempo o no puedes, la última hora de la tarde también es una buena opción. A partir de las 20:00 y las 21:00 horas el sol durante el verano ya no está tan fuerte y ha atardecido, por lo que no se evaporará con rapidez el agua y se mantendrá la humedad en el suelo, aunque intenta evitar empapar las hojas para no atraer insectos.