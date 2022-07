Lo primero de todo, si nos encontramos cerca de cualquier incendio en el que no vemos efectivos, hay que llamar al 112 a la mayor brevedad posible, igual que si vemos una columna de humo y no estamos seguros de si está controlada o no lo está. Es importante describir a los servicios de emergencias cómo es la columna, su color, intensidad, inclinación y viento.