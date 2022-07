Ola de calor en Reino Unido: cosas extraordinarias (y surrealistas) que les están pasando a los ingleses con 40º

No es el caso británico. Reino Unido no está preparado para vivir por encima de 40 grados. Los edificios no están equipados. No hay persianas y el aire acondicionado no es habitual en las casas, colegios, residencias de ancianos y hospitales. En este contexto, sufrir una ola de calor es un asunto de emergencia nacional que está dando lugar a situaciones insólitas.