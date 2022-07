El verano nos aleja de las temperaturas más frías para traernos un calor constante, en los últimos tiempos quizá más del que nos gustaría. Con ello llevamos prendas de ropa más frescas y ligeras, vacaciones junto al mar y su brisa marina… Pero no todo es tan bonito. Las altas temperaturas también hacen que proliferen plagas de insectos y estos estén más presentes en nuestro día a día de lo que nos gustaría. Y no solo hablamos de los molestos mosquitos que no nos dejan dormir en paz, también de otros como las cucarachas.