Seguro que alguna vez te has preguntado: “¿Se pueden llevar perros a la playa?”. Por regla general, en España, los perros tienen prohibido el acceso a las playas con la excepción de perros lazarillos, guías, de salvamento, asistencia u otros perros autorizados como los perros de detección, que tienen acceso independientemente de cualquier ordenanza municipal. Pero algunas zonas sí permiten que los perros vayan a la playa bajo algunas condiciones. En Uppers te lo contamos.

En general, los motivos para no permitir el acceso a los perros a las playas parecen estar basados en cuestiones de seguridad para los humanos y razones higiénico-sanitarias relacionadas con zoonosis parasitarias (pulgas, garrapatas, etc) y con los orines y excrementos de los peludos. Por este motivo, según cada localidad podemos encontrarnos con diferentes normas y restricciones de acceso a las playas españolas con respecto a la época del año, horarios, etc.