En caso de tormenta, es mejor no estar al aire libre, sino en una zona de interior y, si te pilla en el coche , mantén las ventanas bajadas . Pero, sobre todo, es importante evitar lugares y estructuras altas, así como tocar sus paredes, pues de tratarse de una zona electrificada, los rayos pueden viajar por los cables o el metal hasta las paredes o el piso, por lo que también es clave estar calzado.

¿Y tu móvil? De no tenerlo que conectarlo a la red no habría ningún problema en utilizar tu smartphone durante una tormenta, tampoco tu tablet. Eso sí, en caso de que te llamen al teléfono fijo no lo cojas, pues sí está conectado a la red y puede resultar peligroso.