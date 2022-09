Pese a que el otoño no comienza oficialmente hasta el próximo día 23, con el primero de septiembre llega el conocido 'otoño meteorológico' . Los largos días con temperaturas extremas llegan a su fin gracias a una borrasca que viene de Groenlandia y traerá consigo un ambiente más llevadero. Pero además, Juan Jesús González Alemán, físico y meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), alerta de la posible formación de un ciclón tropical a una latitud inusual que amenaza con convertirse en un huracán y que podría acercarse o incluso llegar hasta la Península en los próximos días.

En un hilo de Twitter, asegura que no quiere ser alarmista pero que sí es un escenario posible bastante serio y representativo como para estar pendientes y monitorizarlo. “La evolución no la centro tanto en cómo afectará a la península ibérica, ya que aún es muy lejos en el tiempo, sino en las altas probabilidades de que se acerque en un horizonte de predicción no tan lejano y su potencial posterior”, ha añadido.