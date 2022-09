Carlos Iglesias, un apasionado de la pesca de captura y suelta: “Es algo místico”

La pesca deportiva es, según sus practicantes, un mundo apasionante por varias razones. “Primero, por los lugares donde estás ”, dice Carlos. “Para poder pescar una trucha debes estar en sitios aislados, de montaña, donde la naturaleza que te rodea es espectacular. Para los urbanitas es una evasión. Por otro lado, está la magia de engañar con un señuelo que has preparado en casa a un animal tan salvaje como una trucha. Porque cualquier señuelo que no se parezca a una mosca real, la va a poner en alerta y no va a picar. Es una experiencia inolvidable”.

De pequeño, mientras otros niños se divertían dando patadas a un balón, Óscar encontraba solaz chapoteando en agua dulce. “Es tradición de familia”, relata. “Vivía con mis padres a la orilla del río y en mi familia había cazadores, pescadores… Vas siguiendo un poco la estela y te va gustando el estar en contacto con la naturaleza. No he hecho otra cosa; no he sido un aficionado al fútbol ni a la fiesta. Simplemente me gustaba escaparme del cole corriendo al río a ver pescar y mojarme las manos y los pies”.