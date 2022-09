"Soy un NIMBY y tengo mis razones": el movimiento que dice no a las placas solares

'Not In My Back Yard', o 'no en mi patio trasero'. Ese es el significado del acrónimo NIMBY, un término que describe a los movimientos de ciudadanos que se oponen a la instalación de ciertas actividades en su entorno, especialmente las consideradas peligrosas. Pueden ser aeropuertos, centrales nucleares, incineradoras o líneas de alta velocidad, pero últimamente también se aplica a iniciativas verdes como los molinos eólicos o las placas solares.