Cocinar en el microondas es un avance incuestionable. Son muchísimas las recetas que se pueden elaborar en uno de los electrodomésticos estrella de las cocinas españolas ofreciendo un resultado sobresaliente. Sin embargo, no debemos echar mano a él cada vez que queremos calentar un alimento. Y es que, si ponemos dentro del microondas ciertos alimentos y contenedores y le damos al botón de encender pueden ocurrir cosas de lo más desagradables e inesperadas. ¡Estas son algunas de las cosas que nunca debemos meter en el microondas!

No hagas todo lo que internet dice que puedes hacer: si intentas hacer huevos duros en el microondas, lo más probable es que ocasiones un desastre, o que te quemes los dedos. El microondas calienta el huevo rápidamente y ocasiona vapor en su interior, que no tiene a donde ir. Confía en nosotros: si un huevo explota, es difícil limpiar el desastre. Lo mejor es no llevar huevos al microondas.