Hay quienes cocinan por gusto o porque les relaja, mientras que hay otros que lo hacen porque simplemente no les queda más remedio a pesar de que odian cocinar, aunque probablemente lo que menos guste a ambas partes sea el momento de recoger y tener que fregar los cacharros si no tenemos la suerte de tener un lavavajillas que lo haga por nosotros. En general los restos van a la basura antes de meter platos o sartenes en el fregadero, pero siempre queda alguno que es mejor retirar también, a no ser que quieras atascar las tuberías.