Cada vez son más las personas que deciden que no quieren ser enterradas y prefieren que su cuerpo sea incinerado. Luego está la cosa de dónde se tiran las cenizas. Normalmente suele ser en lugares especiales que ha elegido esa misma persona, el sitio donde quiere que descansen sus restos. Sin embargo, puede que no se te haya pasado por la cabeza enviar las cenizas al espacio. ¿Es posible? Parece que cada vez está más cerca. Eso sí, el capricho de que tus restos descansen a lo largo de la Vía Láctea no sale especialmente barato.