Cada cierto tiempo el movimiento de la Tierra, la Luna y el Sol nos regala momentos únicos. Eso es precisamente lo que ocurrirá mañana martes 25 de octubre de 2022, cuando se produzca un eclipse solar parcial que se podrá ver desde varias zonas de la península y desde las Islas Baleares. Esto ocurrirá durante la mañana, cuando los tres astros se alineen y permitan ver este fenómeno del que no siempre se puede disfrutar. No obstante, no será una alineación perfecta, por lo que es un eclipse solar parcial que no se verá como total desde ningún punto del planeta.