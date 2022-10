Encuentran a una mujer de 54 años dentro de una pitón

Hay historias que, si no las vemos, no las creemos, y eso que hemos escuchado algunas similares durante años, pero cuando ocurre no deja de sorprendernos, especialmente las que tienen que ver con serpientes. Esta vez ha ocurrido en Indonesia, donde las autoridades encontraron a una pitón de siete metros en una plantación de caucho en el pueblo de Kampar, hasta ahí todo bien, pero dentro de su estómago estaba el cuerpo sin vida de una mujer.