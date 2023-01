Floyd Mayweather: el deportista que más contamina con sus vuelos privados

Pero si hay algo que tiene orgulloso al ex campeón del mundo es su jet privado , el cual lleva su nombre y está valuado en casi cincuenta millones de dólares. Se trata de un Gulfstream G650 llamado Air Mayweather que, al igual que la mayoría de sus posesiones, tiene todo lo necesario para un momento de ocio y relajación a la hora de realizar un viaje.

El Gulfstream G650 valuado en 60 millones de dólares es la aeronave con la que el ex boxeador se traslada por el territorio norteamericano. El avión de Floyd Mayweather lleva por nombre Air Mayweather, y lo compró como regalo de cumpleaños para sí mismo en 2018.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Con lo descripto del interior, resulta obvio que el jet tiene lo necesario para un viaje confortable y preparado para todo. Pero también es fácilmente identificable si se lo observa desde el exterior. La palabra “Mayweather” en sus lados es una clara firma de propiedad, a lo que se suma la presencia de las siglas TBE (The Best Ever, que puede traducirse al español como “El Mejor de Todos”).