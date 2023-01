A partir de este domingo el tiempo cambiará radicalmente en todo el país y se pronostican episodios de nieve en diferentes puntos del país. Sin embargo, por el momento no se acerca ninguna tormenta del estilo de Filomena. Estos eventos climatológicos tan extremos se pronostican con unos días de antelación, ya que la predicción meteorológica siempre es compleja y no deja de ser eso, una predicción bajo unos modelos que, a veces, no se cumplen tal y como estaba previsto.