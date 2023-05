Las tres ciudades más sucias de España

Uno de los aspectos que más preocupa a la población de las localidades en las que viven es precisamente la seguridad y la higiene de sus calles, que cuenten con un buen aspecto y limpieza para hacer la vida más agradable y que los visitantes se lleven una buena impresión. Sin embargo, no siempre es así y hay cierto descontento con el mantenimiento de las calles, por eso mismo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho una encuesta de satisfacción con la limpieza de las vías, plazas y jardines en 69 de las principales ciudades de nuestro país. ¿Cuáles son los resultados?

La limpieza de las calles influye en nuestra calidad de vida, por lo que la OCU ha encuestado a 6.863 habitantes de 69 ciudades de España sobre diferentes aspectos relacionados con la limpieza de las localidades. Si en la encuesta de 2019 la satisfacción general se situó en 53 sobre 100, en esta última la calificación baja a un 52 de nota. No obstante, apuntan a que en una de cada tres ciudades el nivel de satisfacción no llega al 50%, por lo que no aprueban.