Pocos placeres como aquel de perderse en la ciudad. ¿Llegar a tiempo? Sin ánimo de ofender a los 'flâneurs', tampoco está tan mal. ¿Y hacerlo de una manera no contaminante y beneficiosa para la salud? Mejor. Sí, hablamos de caminar, uno de los ejercicios más sencillos, completos y beneficiosos tanto para tu salud física como mental. ¿Y qué sería de caminar en la ciudad si no existieran las aceras? Desde aquí rompemos una lanza por ellas y proponemos cambiar la analogía común: las calles no son las arterias de la ciudad ( son como mucho su sistema nervioso), sino las aceras, que llevan la verdadera sangre oxigenada a todos sus rincones.