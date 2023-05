Los agricultores alertan: "El pan costará más de 10 euros y la cerveza, 15"

Una declaraciones del agricultor catalán Pere Roqué para el programa La Sexta Xplica , han llamado la atención en estos días. Roqué es uno de los muchos agricultores de la zona de Lérida cuyo trabajo se ha visto afectado directamente por el histórico cierre del Canal de Urgel . "La gente no entiende. Si nosotros dejamos de producir, y España que es un país productor de alimentos, tendrá que empezar a comprar todo el producto que producimos a terceros países. Que nadie se preocupe, que una barra de pan valdrá más 10 euros pero una cerveza le costará más de quince " explicaba de manera dramática .

El canal de riego de Urgel, en Catalunya, fue pensado originalmente por los musulmanes. Pero no fue hasta 350 años después, en 1862, que entró en funcionamiento. Sus comienzos no podían haber sido menos auspiciosos ya que aparentemente el agua que traía tenía demasiada sal y aquello no solo causó unas cosechas insuficientes sino que provocó una epidemia de fiebre palúdica que duró cerca de ocho años. Solo ocho años después el riego empezó a ver sus frutos, nunca mejor dicho, y el Canal ha funcionado de manera ininterrumpida durante más de 160 años. Hasta esta semana.