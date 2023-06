El curioso caso de la orca Gladis y su banda: la 'Robin Hood' del Estrecho que ataca a los yates de lujo

El último fenómeno viral en las redes sociales lo protagoniza la orca Gladis , un cetáceo que ha tomado por costumbre atacar y derribar veleros y yates en las costas españolas, como si fuera una especie de 'Robin Hood' de los mares que arremete contra las embarcaciones de los ricos. Lo más curioso es que no hay una sola Gladis, sino quince , y actúan como una pandilla que va causando destrozos y provocando la angustia de los navegantes en el Estrecho de Gibraltar .

El biólogo de la Sociedad Oceánica del Golfo Norte, Dan Olsen, respaldaba esta teoría en la revista National Geographic: ""Cuando empezó a ocurrir, pensé que tal vez una hembra o su cría habían sido heridas por la hélice o el timón de un barco, porque siempre parecen ir a por el timón. Y todo en veleros ". Sin embargo, no hay ninguna certeza de que Gladis blanca esté enseñando a los más jóvenes a golpear a las embarcaciones.

Otras teorías sostienen que las embestidas podrían ser simple curiosidad o un juego para estos animales. Muchos especialistas no creen que las acciones de las orcas tengan maldad ni intenciones agresivas. Estos animales se centran específicamente en los barcos y no han mostrado interés por las personas que van a bordo, incluso cuando estas han tenido que subir a botes salvavidas tras hundirse sus embarcaciones.

El comportamiento de juego de las orcas es algo que se ha observado en diferentes poblaciones en todo el mundo. No es extraño verles jugar con algas o medusas durante periodos de tiempo prolongados, hasta que terminan perdiendo el interés. Los investigadores llaman a estos comportamientos 'modas' .

Si un velero o yate se cruza en el camino de una orca, el protocolo de actuación para navegantes del Grupo de Trabajo Orca Atlántica (GTOT) aconseja bajar la velocidad, parar el motor y no mover el timón, que es el elemento que las atrae. Las orcas suelen mostrar un comportamiento competitivo, y si los barcos aumentan la velocidad ellas hacen lo mismo, como si trataran de ganar una carrera. Disminuir la velocidad puede hacer que las orcas pierdan el interés y se alejen. También es recomendable no sacar el cuerpo por fuera de la embarcación y no hacer ningún tipo de ruido.