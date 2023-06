Hace ya más de un mes que apareció en la playa de Nogales, en la isla de la Palma, un cachalote varado . Desde entonces se estudió la causa de su muerte y no ha sido hasta hace unos días que se ha descubierto que la causa de su fallecimiento se produjo por el ámbar gris, una preciada piedra que tiene un gran valor en el mercado. Al parecer la piedra provocó una obstrucción intestinal en el animal , acabando con su vida. Pero ¿qué hace tan valioso ese ámbar gris? ¿Para qué sirve?

Es tan rara porque no todos los cachalotes son capaces de producir esta sustancia, alrededor del 1 al 5% de ellos. En el caso de este cachalote, la piedra extraída es de nueve kilos y unos 60 centímetros de diámetro. Debido a su rareza, se calcula que cada kilo de ámbar gris se paga a 71.000 dólares , por lo que la piedra del cachalote de La Palma podría tener un valor de alrededor de los 600.000 euros. Por lo general, los cachalotes vomitan esta sustancia y las corrientes marinas las mueven, siendo lo normal piedras de unos pocos gramos, que acaban en las playas.

Pero para ello necesita un proceso y no siempre se puede conseguir. Al principio, el ámbar gris es fresco y de color oscuro que produce un olor desagradable que no sirve en perfumería, explicaba la experta. “Lo que se busca son piedras que han pasado décadas en el mar , oxidándose y cuando llegan a la playa son grises o blancas, siendo estas las del precio más alto”, sostiene.

Barcenilla recalca que aún es difícil saber cuánto puede llegar a costar la piedra encontrada en el interior del cachalote varado en La Palma o si está preparada para utilizarse en la industria de la perfumería, ya que “es imposible decirlo hasta que no se analiza y se vea la cantidad de ambreína que tiene esa piedra, a medida que se oxida se busca el olor que queremos encontrar”. Así que hasta que no se analice a fondo, cuidado, porque el ámbar gris encontrado "es posible que no se pueda utilizar" en perfumería.