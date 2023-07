Aquellos vehículos antiguos o los que no disponen de la etiqueta medioambiental de la DGT por su elevado nivel de contaminación ya no pueden entrar en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que han establecido más de 150 municipios españoles. Son localidades que aplican el acceso y la restricción de circulación a estos vehículos desde el 1 de enero pasado .

En Uppers hemos consultado con nuestro taller mecánico de confianza cómo circular en las Zonas de Bajas Emisiones con un coche antiguo cuando no se puede o no se quiere dejar en el garaje. Muchos de ellos están en perfecto estado gracias a que sus dueños los han cuidado con esmero y su único problema es que verdaderamente contaminan más que el resto . Además, a corto plazo sigue estando permitido que circulen fuera de las ZBE.

Los vehículos a los que la DGT no les ha concedido la etiqueta medioambiental son los modelos de motor de gasolina matriculados antes de 2001 y los diésel matriculados antes de 2006. Según los expertos, por el momento para estos últimos motores diésel no hay solución fácil o viable. En cambio, existe la posibilidad de convertir la mecánica de un coche de gasolina que no tiene etiqueta o dispone de la etiqueta B de modo que pase a contaminar mucho menos y ser calificado con etiqueta ECO.