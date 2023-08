No hay fecha en el calendario que no esté dedicada a homenajear algo. Puede ser un colectivo, un sentimiento, un concepto… Es una especie de santoral pagano que un día puede tener como protagonista a los refugiados, en su Día Mundial de los Refugiados; otro a los enamorados, el famoso 14 de febrero; y otro a algo tan aparentemente banal como es el yo-yó. Contamos con 1.027 Días Internacionales o Mundiales , según la web Día Internacional De . Patricia, su creadora de contenido, nos matiza que una cosa son las efemérides oficiales y otras las populares o simplemente curiosas.

"Oficialmente -indica esta profesional- existen 328 y generalmente es la ONU, a través de la Asamblea General, el organismo encargado de su aprobación. Es un modo de promover en la sociedad actividades relacionadas con el tema del día , tanto en el sector privado como en el sector público, a través de universidades, organizaciones, gobiernos, etc". Se aprueban mediante una resolución, aunque a veces son declaradas por organizaciones especializadas adheridas a algunos de los países miembros de la ONU u organismos internacionales de gran importancia. Por ejemplo, el Día Mundial de la Danza fue proclamado por la UNESCO a propuesta del Comité Internacional de Danza.

Un buen ejemplo es la designación del 23 de junio como Día Internacional de las Viudas . La Asamblea General se declara "profundamente preocupada porque millones de hijos de viudas se enfrentan a situaciones de hambre , malnutrición, trabajo infantil, acceso difícil a la atención de la salud, el agua y el saneamiento, pérdida de escolarización, analfabetismo y trata de personas". Algunos, como el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, involucran a millones de ciudadanos y el impacto se plasma en los cientos de miles de visitas que reciben los recursos digitales (vídeos, animaciones, entrevistas, etc.) dedicados a su conmemoración.

En ocasiones son el resultado de una tenacidad muy personal. Es el caso del Día Internacional de la Amistad, que fue sugerido por Ramón Artemio Bracho , médico paraguayo y alto cargo en su país, a partir de una cena entre amigos el 20 de junio de 1958. En ella hablaron de que de alguna manera debería hacerse honor a esa solidaridad, amabilidad y capacidad de hacer amigos presentes en las raíces del paraguayo. "¿Cómo puede ser que un sentimiento tan noble no tenga un día que le rinda homenaje?", se preguntó.

No cejó en el empeño y en 2011, 58 años después, la ONU terminó fijando como fecha el 30 de julio con el objetivo de incentivar "iniciativas de paz y tender puentes entre pueblos, países, culturas y personas" . Falleció en 2021, con 96 años y su deseo cumplido.

Este estilo de música nació en Jamaica en los años sesenta , pero fue en 1994 cuando se le dio su efeméride. Su impulsora fue la artista Andrea Davis, que tomó como ejemplo un discurso de Winnie Mandela de 1992. En él hablaba del reggae como género que permite "dar aliento, inspirar y unir al pueblo". Su idea inicial fue movilizar a través de las emisoras de radio jamaicanas. No dejaba de ser algo local, pero enseguida tomó dimensiones universales. Los aficionados siguen aprovechando el 1 de julio para organizar fiestas en las que suenan los discos de mayor éxito, se emiten documentales y se escuchan las historias más apasionantes.

El 23 de junio se celebra esta efeméride que tiene como protagonista al perro. En inglés, Take your dog to work today, fue impulsada en 1999 por Patti Moran, fundadora de la organización internacional Pet Sitters con el fin de sensibilizar a las empresas sobre el cuidado de las mascotas y los mayores niveles de productividad de los empleados con semejante compañía. De paso, el día promueve las adopciones de perros sin hogar. Este año, con motivo del 25º aniversario, cientos de empresas de todo el mundo se han sumado para dar la bienvenida a los perros en las oficinas.