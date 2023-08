El coworking rural cobra fuerza contra la despoblación

La llamada 'España vacía' puede serlo en términos demográficos pero no en términos creativos ni de iniciativas emprendedoras. Hay corrientes de repoblación que han calado entre los jóvenes que buscan abrirse camino produciendo (o teletrabajando) en entornos más baratos, pero ¿por qué no pensarlo también como una alternativa para los mayores de cincuenta que no quieren necesariamente cambiar de trabajo y necesitan de unas infraestructuras y una conectividad aseguradas?