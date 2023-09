La necesidad de ciudades más sostenibles, menos contaminantes, más humanas, es un tema de sanidad pública urgente. El consenso, sin embargo, parece darse entre los ciudadanos pero no entre todas las autoridades a su servicio. Esta semana, la titular del juzgado contencioso-administrativo número 5 de Barcelona ha ordenado el desmantelamiento de uno de las llamadas 'supermanzanas' -espacios ganados al coche y reconvertido sne peatonales con identidad verde- más importantes del centro de la ciudad. ¿La razón? Según la jueza, la peatonalización de ese tramo de la calle Consell de Cent, donde está ubicada la obra, le resta a la travesía su calidad viaria, es decir, de interconectar tramos de la ciudad y "evita que se haga realidad el enlace con las vías básicas, ya que solo se permite el acceso a los vehículos que tienen origen o destino en esta calle, y no el paso, ya que los expulsa del mismo".

El Eje Verde (Eix Verd en catalán) es la más grande de las supermanzanas destinadas a reducir la contaminación en Barcelona, y forma parte de un plan ideado por la ex alcaldesa Ada Colau para implementar las llamadas superilles (superislas, o 'supermanzanas' como de las conoce en castellano) que son los espacios, o islas no contaminantes, que se crean retirando a coches de las calles (o de tramos de ellas) y habilitando nuevas zonas de ocio, ejercicio o áreas verdes. No son propiamente parques, sino vías peatonalizadas (no pierden su carácter transitable ni, en esencia, su función de comunicar con otras calles). El Eje Verde, que ocupa gran parte del Eixample barcelonés, es el más grande de estos proyectos. Un estudio de la Agencia de Salud Pública (ASPB) señalaba en 2021 que en los barrios con supermanzanas implementadas el dióxido de nitrógenos se redujo hasta en un 25%.