La hormiga que ha hecho perder 6.000 millones en Estados Unidos ya está en Europa

Hay que tener muy en cuenta una especie cuyo nombre científico lleva la palabra 'invicta'. Y no, no es que la 'Solenopsis invicta' (una hormiga roja de origen sudamericano) sea la quinta jinete del Apocalípsis o que vaya a causar nuestra extinción. Pero lo cierto es que su paso por cultivos norteamericanos ha generado una pérdida estimada en 6.000 millones de dólares . Y no es inofensiva en entornos urbanos. Su picadura, por ejemplo, suele ser dolorosa y causar reacciones alérgicas leves, aunque en algún caso pueden acarrear complicaciones serias.

En total, son 88 nidos repartidos en unas 5 hectáreas cerca de la ciudad de Siracusa, en Sicilia, los que han sido registrados. ¿Cómo llegaron hasta allí? The answer my friend is blowing in the wind: "la dispersión a larga distancia de las hormigas reinas durante los vuelos nupciales tiende a ser ayudada por el viento -dicen los investigadores- y seguir su dirección. Las direcciones del viento predominante localmente a nivel del suelo indican que, si llegaron por vuelo, las reinas que colonizaron el sitio invadido pueden haber venido del noroeste, donde se deben priorizar mayores esfuerzos de monitoreo".