"No abracen secuoyas": el llamamiento de un pueblo cántabro para proteger su bosque

Este gesto que parece totalmente inocente y que no hace daño a la vegetación, está perjudicando a los árboles que pertenecen a un espacio natural protegido y su corteza se está debilitando , incluso la e rosión de los paseos de los visitantes está haciendo que muchas raíces de los árboles queden a la vista sobre la superficie.

En declaraciones a EFE el alcalde de la localidad, Óscar López ha advertido que no solo se degrada la corteza, sino que “incluso alguno se lleva trozos de corteza de recuerdo”, por lo que ven esencial salvar a las más de 800 secuoyas del bosque del mal comportamiento de los visitantes. Entre las medidas que se barajan está hacer visitas controladas y reducidas , imponer un precio de entrada al parque, o acotar los accesos a muchos de los árboles, como colocando pasarelas que eviten que se pasee por el terreno.

Por el momento no existe una normativa como tal que prohíba tocar los árboles, pero sí que han recomendado no hacerlo. No obstante, se plantean establecer vigilancia en el parque tanto durante el día como por las noches.