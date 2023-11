Cómo evitar la caída de árboles y ramas en borrascas como Ciarán

Durante la última borrasca -y se avecina otra este fin de semana - los vientos alcanzaron los 160 k/h en algunas provincias españolas. Para hacernos una idea, si una rama de árbol se desprende podría pasa r podría impactarnos a la velocidad media de una Moto GP. Y no se trata solo de las ramas arrancadas. Un árbol de grandes dimensiones, como los que encontramos en los parques urbanos, pero también en algunas calles, puede llegar a pesar más de dos toneladas . A diferencia de los árboles de entornos rurales, los árboles en entornos urbanos están 'poco acostumbrados' a los grandes vientos. "En el campo -dice Antonio, vecino de Madrid con segunda residencia en la sierra de Gredos- echan raíces más fuertes y más largas , para protegerse de los vientos de la montaña, en Madrid no duran ni un temporal".

Respecto a las precauciones necesarias por parte de las propias personas, no está demás recordar que, independientemente, claro, de los accidentes inesperados que son desgracias en muchos casos inevitables, se trata de aplicar el sentido común: con alerta de borrasca no permanecer cerca de árboles de gran tamaño. Procurar, en la medida de los posible mantenerse en casa, no acudir a parques, menos con niños pequeños, no permanecer en terrazas ni es plazas arboladas. Y evitar dejar coches a la sombra de árboles grandes también parece una precaución evidente.