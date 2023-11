La isla más nueva del mundo

La isla se encuentra a apenas un kilómetro de la costa de Iwo Jima y aún no ha sido bautizada con ningún nombre , pero las primeras imágenes de este nuevo territorio han sido tomadas por la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón el pasado 1 de noviembre. En esas imágenes se muestra una erupción sobre la que trasciende una nube oscura de ceniza sobre la isla.

En todo caso, tal y como comentaba a Associated Press Yuji Usui, analista de la división volcánica de la Agencia Meteorológica de Japón, se tiene que analizar a fondo el islote porque existen posibilidades de que este no dure demasiado tiempo sobre la superficie , por lo que tienen que estar atentos a su desarrollo para saber si, finalmente, la isla se mantiene sobre el agua.

Este se debe a que la erupción no solo ha expulsado lava, sino que también ha generado piedra pómez flotante, que no es tan duradera y puede acabar rompiéndose ante el oleaje. No obstante, habrá que esperar a que la situación se estabilice por completo, pues la actividad volcánica se ha ido reduciendo a lo largo de los días, pero aún existen columnas de vapor de agua que se elevan hasta 50 metros de alturas sobre la superficie.