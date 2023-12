Hasta ahí todo bien, y desde grupos como el español preparacionistas.org se esfuerzan en aclarar que "no se trata de ser alarmistas ni mucho menos, sino de ser precavido tomando las medidas preventivas necesitas". Intentan alejarse de la típica imagen, entre caricaturesca y tremendista que nos venden las películas, la de un tío atrincherado en u búnker con una automática a punto para disparar al primer que se atreve a asomarse por "mi propiedad". Y no es que esos tíos no existan, de hecho, 'Doomsday Preppers' (algo así como 'Preparacionistas del Apocalípsis), una serie que emitió el National Geographic Channel hace diez años, daba cuenta de un montón de gente que había pasado de temer una pandemia (ay) a temer el apocalipsis zombi o a una invasión de secuestradores de cuerpo o de coreanos (para ellos eran casi lo mismo). Pero lo cierto es que el movimiento en sus versiones más sensatas y realistas, busca prever escenarios que, visto lo visto con la pandemia, precisamente, se perciben como posibilidades cada vez más reales. "Esto no implica tomar medidas extremas -insisten en la web preparacionistas.org-: simplemente se trata de añadir una capa de protección extra a la seguridad que ya tenemos".