Con las primeras DANAS de 2024 a tiro de piedra, la mayoría de hogares lidia con la eterna duda de si conviene o no apagar la calefacción una o más veces al dí a. Y, sobre todo, si conviene mantenerla encendida al mínimo (15º-17º) durante la noche. ¿Qué es lo más adecuado de cara a minimizar el impacto de las facturas de gas de enero y febrero?

Ocurre lo mismo con los coches y el consumo de combustible: con retenciones de larga duración ¿conviene más mantener el motor funcionando en neutro o apagarlo directamente? La respuesta, tanto en el caso del coche como en el de la caldera, es la misma: si no se está usando es mejor apagarla . Y no lo decimos nosotros, sino el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía .

"El consejo de IDAE - dicen desde dicha Institución- es ajustar el encendido de la calefacción al horario real de ocupación de las viviendas". Esto es que, además de apagarla siempre que no estemos en casa. A menudo, muchas familias consideran dejar la calefacción puesta por 'mantener la casa' a una temperatura homogénea durante todo el día, pero hay que tener en cuenta que el uso de la vivienda no es homogéneo. Entramos, salimos, realizamos más o menos actividades, u ocupamos una o varias habitaciones. En todos estos casos la norma debería ser la misma: apagar la caldera siempre que sea posible. Es la mejor forma de ahorrar. Y es indispensable, sobre todo, apagarla por las noches ya que cuando estamos acostados y arropados no es necesaria.