Cuatro españoles, a la caza de auroras boreales desde el aire: "No lo ha hecho nadie"

Para empezar nos da luz sobre por qué no se ha hecho este experimento nunca hasta ahora, aunque la afirmación no es del todo cierta. Ellos mismos lo intentaron en 2017, pero en aquella ocasión no lograron rescatar el material cuando cayó así que la decepción fue absoluta. “Este proyecto es algo que no ha hecho nadie porque es muy complicado. Nosotros lo intentamos una vez pero no pudimos recuperar el material. En el fondo es una gran producción, se graba con cuatro cámaras y creemos que el resultado, si las auroras se dejan, puede ser espectacular, pero el riesgo es importante. Desde que lo intentamos hace siete años, ha habido sólo unos canadienses que han hecho algo parecido pero mucho menos ambicioso”.