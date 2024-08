Durante el verano huyes de los interiores para pasar más tiempo fuera, donde corre la brisa y da el sol. Esto se ve claramente representado a la hora de comer, cuando preferimos restaurantes con terraza , una barbacoa en la piscina o si estás en casa no hay nada como salirte a la terraza a desayunar o comer al aire libre. Sin embargo, comer fuera y sacar la comida puede atraer a algunos insectos que no son del todo bienvenidos, como pueden ser las moscas, pero sobre todo las avispas, que pueden causar el caos.

Estar en la piscina, en una terraza o de picnic y que aparezca una avispa según sacas tu comida no es cómodo, desde luego, especialmente ante el peligro de recibir una picadura que puede generar un gran dolor. Pero ¿y si hubiese algún truco para evitar que aparezcan y molesten durante gran parte de la velada al aire libre?

La realidad es que empezar a movernos o hacer aspavientos con los brazos para evitar que se posen en la comida e intentar alejar a las avispas de nosotros no da el resultado que esperamos, al contrario, es la peor forma de alejarlas. No obstante, hay otros métodos mucho más efectivos que nos pueden ayudar a ahuyentarlas y que no nos molesten.