Tener una huerta ya no es cosa del pueblo. Ahora, podemos encontrar este tipo de espacios hasta en entornos urbanos, ya sea en el jardín, la terraza o incluso en el salón de nuestro piso. Los huertos de autoabastecimiento están de moda, pero ¿ cómo puedo montar uno sin deslomarme en el proceso ? La respuesta está en el método no dig, un revolucionario movimiento que defiende el cultivo sin arado.

El método no dig: la clave para montar una huerta y no morir en el intento

Uno de ellos es el método no dig, conocido como no dig way en inglés, una forma de cultivo orgánica y respetuosa con el medioambiente que defiende que no es necesario remover la tierra para obtener buenas cosechas y que gracias al auge de la agricultura ecológica ha ido ganando cada vez más seguidores, tal y como demuestran los numerosos posts sobre el tema que podemos encontrar en las redes sociales.