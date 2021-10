Este tipo de conflicto, no obstante, no es único de España. En el resto de Europa dependen de otros países para abastecerse de gas natural, principalmente de Rusia y Noruega. Haciendo una analogía con el caso de España-Marruecos-Argelia, Rusia jugaría el papel de Argelia, Ucrania el de Marruecos y Alemania el de España.

Además, hay dos factores geopolíticos más que dan pie a la tranquilidad de los consumidores españoles. "Argelia nunca, nunca ha dejado de suministrar el gas prometido a España, ni siquiera durante su guerra civil ni durante las revueltas en 2011. Además, si a nosotros no nos llega gas, Argelia no lo cobra, y no están sobrados de dinero como para perder el 30% de la principal fuente de ingresos que tienen. Tampoco dependemos tanto de Argelia, tenemos un pool variado de importadores, pero estamos mejor que Europa, que no le llega gas de Rusia o Noruega, pero a nosotros eso nunca nos ha afectado", explica el experto.