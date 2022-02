En plena escalada militar en Ucrania, Alemania ha decidido suspender la aprobación del certificado del gasoducto Nord Stream 2 , operado por la compañía rusa Gazprom , un elemento clave en la lucha geoestratégica entre Estados Unidos y Rusia. Sin esta certificación, la infraestructura no puede entrar en funcionamiento. ¿Por qué este gasoducto juega un papel tan importante en esta crisis? El Nord Stream 2 tiene previsto unir la costa rusa cerca de San Petersburgo con Lubmin, en Alemania, a través del Mar Báltico a lo largo de unos 1.200 kilómetros y esquivando el paso por Ucrania .

Además, que el proyecto no arrancase sería beneficioso para Estados Unidos porque podría ocupar ese nicho para exportar su gas a los alemanes por vía marítima . El propio Joe Biden aseguró recientemente que "no habrá Nord Stream 2" en caso de que Rusia incrementase su escalada militar en Ucrania.

Moscú, en cambio, tendría bastante que perder si Nord Stream 2 no se pone en marcha. Su interés está en aumentar el suministro de gas a Europa de sus vastos yacimientos en el oeste del país. Al fin y al cabo, todo el gas que Rusia no exporta no lo cobra, y prefiere un gasoducto submarino en lugar de depender de sus gasoductos terrestres que atraviesan Polonia y Ucrania, redes envejecidas por cuyo paso sus vecinos cobran tarifas altas.