José Mangas, geólogo: "Lo mejor es no venir ahora a La Palma porque la isla es pequeña y estamos en la fase crítica de la erupción"

"Como la isla es pequeña y estamos en la fase crítica de la erupción, lo mejor es no venir ahora. No van a poder acercarse mucho a la colada ni a la erupción. Van a poder ver imágenes a 3 o 4 kilómetros. Teniendo en cuenta que el espacio aéreo se puede cerrar en cualquier momento y que las Fuerzas de Seguridad no se van a jugar la vida e intentarán que la gente no pase, lo mejor es esperar a que la erupción avance un poco más a ver cómo se desarrolla e igual cuando entre en otra fase se pueden acercar un poco más", explica Mangas.