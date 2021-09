Por el momento, y con el volcán escupiendo lava a borbotones, la colada se dirige directa hacia el mar y no se descarta que llegue en las próximas horas. Un aporte continuado podría acarrear la generación de nuevos territorios, y esto podría tener afectaciones paralelas. "Es posible que la erupción amplíe el tamaño de la isla y al tener más tierra, las fincas colindantes por este nuevo espacio no han sido ocupadas por la lava y puede haber cambios en esos terrenos porque retroceda la línea del mar", comenta Tabarés.

El Colegio de Registradores de España ha puesto a disposición de los afectados una herramienta gratuita para que puedan obtener los documentos de sus registros y poder presentar la documentación a las ayudas que se están preparando. "Lo que podemos hacer los registradores está con las propiedades que están inscritas en el registro, si no no podemos hacer nada; además, debería ayudarse también a las personas que no tienen seguro contratado, por ejemplo, que son las que no van a recibir compensación por parte del Consorcio de Seguros", explica Tabarés. Ante esto, "el Gobierno de Canarias tiene que hacer un decreto ley porque es necesario regular esto, los importes de las ayudas, la forma de las mismas, si puede haber algún supuesto de permuta de propiedades, etc."