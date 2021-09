No obstante, por el momento su rendimiento no sería igual al de un panel solar, ya que no consigue recoger la misma cantidad de energía solar que una placa, así que los investigadores se encuentran buscando fórmulas para lograr aumentar su eficacia y que verdaderamente sea una pintura rentable no solo en fachadas, también, como decíamos, en mobiliario externo, aviones, coche o incluso sobre el asfalto.