Estamos cambiando tanto que casi no da tiempo a darnos cuenta de que cada avance es una pequeña revolución. Basta con recorrer los pasillos de un supermercado. Las neveras de filetes de ternera compiten con los mostradores de alimentos de producción sintética : los que imitan una salchicha o una loncha de jamón cocido. Muchas personas han querido cortar por lo sano su relación con la industria de la producción intensiva de ganado buscando alternativas que sean menos agresivas con el planeta . Sin embargo, en Uppers nos cuestionamos qué contamina más, una hamburguesa vegetal o una de vacuno.

Unos investigadores de la Universidad de Míchigan se han propuesto despejar las dudas al respecto. Han comparado cuánto contamina 1 kg de carne de vacuno y un 1 kg de la carne sintética que en concreto utiliza la compañía Beyond Meat para producir sus “hamburguesas” vegetales. Los resultados son reales pero su interpretación no puede abanderar la causa, ya que el estudio ha sido financiado en parte precisamente por la misma firma Beyond Meat.